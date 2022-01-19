Нур-Султан, , 12:37 — REGNUM Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана 19 января поддержали пакет законопроектов о лишении первого президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и в Совете безопасности страны. Об этом сообщил журналистам депутат Канат Нуров.

Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что народные избранники выполнили наказы Назарбаева, которые тот сделал в ходе своего выступления накануне.

«Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство Первого Президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, что сегодня нами и было сделано», — сказал депутат

Нуров сообщил, что принятые законопроекты были переданы на рассмотрение в Сенат. По ним председательство в АНК и Совбезе переходит к действующему президенту республики.

Напомним, 5 января, когда протесты в Казахстане переросли в беспорядки, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что снимает Назарбаева с поста главы Совбеза и сам занимает эту должность.

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