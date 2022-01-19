Улан-Удэ, 19 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Как назначенный из Москвы главой Бурятии «варяг» Алексей Цыденов стал «своим» в республике? Чтобы понять это, необходимо изучить систему клановых отношений и понятия трайбализма, как политической идеологии, заявил корреспонденту ИА REGNUM ассоциированный научный сотрудник Социологического института РАН (Санкт-Петербург) Алексей Михалёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

Политическим кланом чаще всего называют группу людей, имеющих общие интересы. Однако порой таковым выступает некое сообщество, объединённое общим (реальным или мифическим) родством. С этим феноменом, по словам эксперта, столкнулись многие так называемые «губернаторы-варяги», пролоббированные федеральным центром.

«Интересен случай Бурятии, который в этой ситуации выглядит совершенно по-особому. Если в первые годы руководства А.С. Цыденова пресса писала о нем как о «варяге», то спустя четыре года СМИ стали идентифицировать его с «восточными бурятами». И проблема местных кланов со временем становится все более сложной, постепенно перетекая из медиареальности в повседневный политический процесс», — отметил он.

Впрочем, это явление характерно практически для всех регионов России. Трансформируясь вместе с обществом, в разных субъектах оно приобретает свою специфику. В частности, по мнению учёных, на Кавказе такие архаические понятия, как род, племя, клан стали частьювполне формальных политических институтов и участвуют в принятии решений.

Эту проблему намерены обсудить учёные на международном научном семинаре 26 января. Мероприятие состоится на базе Социологического института РАН, а его партнером выступит Центр изучения политических трансформаций БГУ им. Д. Банзарова.