Нур-Султан, , 12:35 — REGNUM В ходе массовых беспорядков в Казахстане атака на Нур-Султан могла привести к государственному перевороту, однако этого удалось избежать благодаря миротворцам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 19 января заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди, его слова приводит портал Euractiv.

Эмблема ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы МИД Казахстана, атаки на Нур-Султан было бы «достаточно для госпереворота» в стране.

«Он также явно дал понять, что такой атаки избежали именно благодаря силам ОДКБ, которые охраняли большую часть важных учреждений, например, национальный банк», — отмечается в сообщении портала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в республике Алексей Бородавкин заявил, что российский контингент миротворцев ОДКБ выполнил свою миссию в Казахстане в полном соответствии с нормами и принципами международного права.