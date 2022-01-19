Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM В Ленинградской области задержали студентку юридической академии, которая пыталась с помощью газового баллона подорвать банкомат, в котором находились 3,3 млн рублей. Об этом случае 19 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Попытка подорвать банкомат студенткой. Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Попытка подорвать банкомат 21-летней студенткой была предпринята в поселке Вырица Гатчинского района Ленобласти ранним утром 18 января. Около 04:30 мск, скрывая лицо под медицинской маской, девушка зашла в отделение банка на улице Слуцкой, 11А. С собой у нее была хозяйственная сумка с газовым баллоном и трубками. Реализовать свой умысел — похитить 3 324 000 рублей — девушка не смогла, так как ее спугнула охрана. Ничего не похитив, она скрылась с места преступления.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. б ч. 4 ст.158 УК РФ. (Покушение на кражу). В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой: 21-летняя студентка одного из петербургских вузов», — рассказали в ведомстве.

Вечером того же дня подозреваемая была задержана в своей квартире на Малой Балканской улице Санкт-Петербурга. В ходе обыска у нее были изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а так же отмычки от дверных замков и комплект ножей.

«Девушка задержана на основании ст. 91 УПК РФ. Проводятся мероприятия и следственные действия по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления», — подытожили в полиции.

Отметим, по данным ряда СМИ молодая девушка является учащейся четвертого курса Санкт-Петербургской Юридической академии.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО