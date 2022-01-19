19 января 2022 | Время чтения 1 мин

Полис Херсонес, Севастополь, , 17:19 — REGNUM Традиционные массовые купания на Крещение состоялись 19 января в севастопольском Херсонесе.

Владимирский кафедральный собор в Херсонесе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Несмотря на не слишком комфортную погоду — дул холодный ветер, а температура воды в Чёрном море не превышала 15 градусов — на купания собрались десятки верующих.

Собственно купаниям предшествовал молебен во Свято-Владимирском кафедральном соборе, его отслужил настоятель храма и благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий (Халюта). Он также освятил воду и благословил прихожан.

Владимирский кафедральный собор в Херсонесе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Владимирский кафедральный собор в Херсонесе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Курсанты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения воды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения воды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения воды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения воды Александр Полегенько © ИА REGNUM Чин освящения воды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения воды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения воды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Православных севастопольцев с праздником Богоявления поздравил губернатор Михаил Развожаев.

«Для севастопольцев Крещение — особый праздник. Именно здесь, на месте древнего Херсонеса — Корсуни, крестился Великий князь Владимир, и здесь зародилось христианство на Руси», — сказал глава региона.

Крестный ход Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения морской воды в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения морской воды в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения морской воды в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

В охране правопорядка крещенских мероприятий в Севастополе участие приняли военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с представителями региональных подразделений других ведомств. Так, бойцы инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» Росгвардии обследовали места проведения религиозных обрядов. Непосредственно в Херсонесе представители Росгвардии и МЧС обеспечили безопасность участников крестного хода и присутствовавших на молебне граждан.