Полис Херсонес, Севастополь,
19 января 2022, 17:19 — REGNUM Традиционные массовые купания на Крещение состоялись 19 января в севастопольском Херсонесе.
Владимирский кафедральный собор в Херсонесе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Несмотря на не слишком комфортную погоду — дул холодный ветер, а температура воды в Чёрном море не превышала 15 градусов — на купания собрались десятки верующих.
Собственно купаниям предшествовал молебен во Свято-Владимирском кафедральном соборе, его отслужил настоятель храма и благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий (Халюта). Он также освятил воду и благословил прихожан.
Владимирский кафедральный собор в Херсонесе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Владимирский кафедральный собор в Херсонесе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Курсанты
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения воды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения воды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения воды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения воды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения воды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения воды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения воды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Православных севастопольцев с праздником Богоявления поздравил губернатор Михаил Развожаев.
«Для севастопольцев Крещение — особый праздник. Именно здесь, на месте древнего Херсонеса — Корсуни, крестился Великий князь Владимир, и здесь зародилось христианство на Руси», — сказал глава региона.
Крестный ход
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения морской воды в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения морской воды в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чин освящения морской воды в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В охране правопорядка крещенских мероприятий в Севастополе участие приняли военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с представителями региональных подразделений других ведомств. Так, бойцы инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» Росгвардии обследовали места проведения религиозных обрядов. Непосредственно в Херсонесе представители Росгвардии и МЧС обеспечили безопасность участников крестного хода и присутствовавших на молебне граждан.
Крещенские купания в Карантинной бухте Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM