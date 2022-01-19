Самара, , 13:00 — REGNUM Комплекс ливневого коллектора и станцию очистки планируют построить в районе Постникова оврага в Самаре. Об этом 19 января сообщает пресс-служба департамента информационной политики администрации главы Самарской области. Сообщается, что в 2022 году в Самаре намерены завершить проектирование и подготовку площадки для возведения коллектора дождевой канализации и очистных сооружений «Постников овраг». Данный вопрос был рассмотрен на совещании в региональном правительстве.

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Работы планируется вести в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

"Этот проект крайне важен для развития города. Строительство ливневого коллектора позволит решить вопросы с отводом сточных вод с территории завода имени Масленникова, а в перспективе и с территории «Самара-Арены», и значительно сократить сброс неочищенных сточных вод в Волгу», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства региона Виктора Кудряшова.

Проект планируется реализовать в два этапа. На первом планируется спроектировать и возвести очистные сооружения производительностью 67,7 тысяч кубических метров в сутки и обустроить береговой затопленной выпуск очищенных сточных вод, построить аккумулирующий резервуар вместимостью 50 тысяч кубических метров и участок проводящих коллекторов по улице Больничный овраг и Постников овраг. Кроме этого, планируется благоустроить территорию от очистных сооружений по выпуску дождевого коллектора к реке Волга с возможностью технологических проездов и площадок в зонах охраняемых сооружений и сетей с выходом к причалу паромной переправы через реку.

Отмечается, что диаметр коллектора составит 2,4 метра, его намерены проложить на глубине 15 метров.

В ходе второго этапа предусмотрено «проектирование и строительство участка самотечного коллектора от улицы 8-я просека до улицы 6-я просека, участка самотечного коллектора от улицы 8-я просека до резервуара-усреднителя «Барбошин овраг» по улице Демократическая и участка коллектора от очистных сооружений «Постников овраг» до 6-й просеки, и очистных сооружений производительностью 26,13 тысяч кубических метров в сутки».

Сообщается, что строительство объекта намерены начать в начале 2023 года.