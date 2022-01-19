Джакарта, 19 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что число случаев заражения штаммом «Омикрон» в стране снова увеличилось, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число случаев заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии увеличилось до 882.

В Индонезию из Саудовской Аравии приехали 113 носителей коронавируса, из Турции — 107 носителей, из США — 72 носителя, из Малайзии — 57 носителей и из ОАЭ — 47 носителей.

Министерство здравоохранения призывает население воздержаться от поездок за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские запрещают проводить запланированный марш афганских беженцев в Индонезии.