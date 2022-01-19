Сеул, , 12:29 — REGNUM Начиная с 19 января инфицированные штаммом «Омикрон» в Южной Корее могут лечиться на дому. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их словам, соответствующее решение было принято в связи с тем, что заболевание протекает легче, чем при инфицировании штаммом «Дельта».

Ранее люди, зараженные штаммом «Омикрон», были обязаны обращаться в лечебные учреждения, даже при отсутствии симптомов. Исключения делались лиш для пациентов, нуждающихся в особом уходе.

В соответствии с последним решением правительство Южной Кореи будет направлять людей со штаммом «Омикрон» в больницы только в том случае, если они относятся к категории особого риска.

В Центральном штабе также призвали тех, кто лечится дома, соблюдать правила карантина.