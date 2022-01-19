Улан-Батор, , 12:28 — REGNUM В Монголии из-за роста заболеваемости COVID решили отправить сотрудниц госорганизаций с детьми до 6 лет на удаленную работу. Решение принято на заседании оперативного штаба Государственной чрезвычайной комиссии Монголии.

Флаг Монголии

Новая норма вступает в силу с 20 января. Также Чрезвычайная комиссия призвала жителей Монголии праздновать Цаган-сар, который в этом году отмечается 2 — 4 февраля, только дома, общаясь с родственниками и друзьями только через интернет и по телефону.

ИА REGNUM напоминает — с начала 2022 года в Монголии резко выросло количество новых случаев COVID-19. За минувшие сутки в стране выявлено 3088 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с сентября 2021 года, тогда семидневный средний показатель COVID-19 составлял 3746. Четвертую волну COVID связывают с распространением штамма «Омикрон». 19 января, Национальный центр исследования инфекционных заболеваний заявил, что 90% новых случаев COVID-19 вызвано новым штаммом COVID.

Всего за время пандемии в Монголии зарегистрированы 415 765 случаев коронавирусной инфекции, умерли 2 016 человек.