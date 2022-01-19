Лос-Анджелес, США, 19 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Фильм Marvel «Вечные» режиссёра Хлои Чжао дебютировал на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus лучше кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец», который снял Дестин Дэниел Креттон. Об этом 19 января сообщает портал Comicbook со ссылкой на аналитическую компанию Samba TV.

Marvel Studios Marvel

Премьера «Вечных» на Disney Plus состоялась 12 января 2022 года, в США за неделю фильм посмотрели два миллиона семей. По данным той же компании, за неделю после появления картины «Шан-Чи и легенда десяти колец» на сайте потокового сервиса, её посмотрели 1,7 млн семей. В опросе аналитиков поучаствовали 28 млн семей, оформивших подписку онлайн-кинотеатра.

Напомним, выход «Вечных» в кинопрокат США состоялся 5 ноября 2021 года (в России — 8 ноября 2021-го). На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes картина получила низкую оценку от критиков — 48%, при этом она понравилась многим рядовым пользователям портала, которые оценили её в 78%.