Берлин, , 12:25 — REGNUM Германия должна прекратить поставлять оружие в Египет, который в настоящее время является основной страной-получателем. А также Саудовскую Аравию. С таким призывом выступил претендент на пост главы германской партии «Союз-90» / «Зелёные» Омид Нурипур.

Армия Египта

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Она пояснил в беседе с агентством DPA, что государства участвуют в войне в Йемене. Кроме того, в обеих странах имеют место систематические нарушения прав человека, добавил политик.

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«Экспорт германских вооружений в Египет и Саудовскую Аравию не должен иметь место ввиду проблемной политики обеих стран», — сказал Нурипур.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году правительством ФРГ был введён запрет на поставки оружия Саудовской Аравии. Такое решение было принято в связи с убийством в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги и нарушением прав человека со стороны саудовских военных в Йемене. Затем Берлин неоднократно продлевал этот запрет с учётом событий в Йемене. Новое правительство Германии в 2020 году также планирует продлить это запрет.