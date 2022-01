19 января 2022 | Время чтения 6 мин

Платон Беседин, , 21:38 — REGNUM Год 2021-й подарил нам два важных фильма. И оба они о матрице, в которой обречённо и радостно существует человечество. Первая лента — это «Матрица. Воскрешение». Она о матрице виртуальной — о мире, надвинутом на глаза, чтобы скрыть правду. А вот лента вторая — «Не смотрите наверх» или, что правильнее, «Не смотрите вверх». Кино с блестящим актёрским составом: Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт. И, знаете ли, не припомню, чтобы в социальных сетях пользователи столь единодушно хвалили один и тот же фильм. В отличие, к слову, от критиков, которые к «Не смотрите вверх» отнеслись не столь благосклонно.

Сумасшедшие Цитата из к/ф «Не смотрите наверх». реж Адам МакКей. 2021. США

Казалось бы, довольно стандартное кино, но сколь метко оно угодило в дух времени! Для начала, впрочем, краткое содержание. Аспирантка-астроном Кейт Дебиаски обнаруживает в космосе гигантскую комету, названную «убийцей планет». Она движется к Земле, чтобы навсегда уничтожить её. Кейт сообщает об этом своему руководителю — доктору Рэндаллу Минди (его играет Ди Каприо), а дальше начинается сюр! Угрозу никто не хочет воспринимать всерьёз. Наоборот! Мы все умрём? Круто! Всем шампанского! Да уж, в ковидное время подобное кажется почти притчей.

Но всё-таки, чтобы отвлечь аудиторию от секс-скандалов, леди-президент (её играет Мерил Стрип) решает разобраться с кометой. Тем же планируют заняться и Россия с Китаем, но на беду всей планеты в дело вмешивается мультимиллиардер Питер Ишервел — глава транскорпорации «Бэш», выпускающей смартфоны. Для их производства на комете есть огромный запас редких металлов. Конечно, в Питере вы легко узнаете сатиру и на Стива Джобса, и на Тима Кука, и на Илона Маска, и на Билла Гейтса. В общем, договориться друг с другом невозможно. Как в басне Крылова: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука…»

Марк Райлэнс в роли Питера Ишервела и Мэрил Стрип в роли президента США Джани Орлеан Цитата из к/ф «Не смотрите наверх». реж Адам МакКей. 2021. США

«Не смотрите вверх» — кино предельно политическое. Такое же, как, например, легендарный фильм «Хвост виляет собакой». До «Не смотрите вверх» его режиссёр Адам Маккей сделал классную ленту об американской «демократии» «Власть». Ну, а сценарий нынешний помогал писать Маккею журналист Дэвид Сирота, политический обозреватель и спичрайтер кандидата в президенты Берни Сандерса.

Создатели «Не смотрите вверх» не мелочатся: они высмеивают абсолютно всех — от демократов и республиканцев до военных, НАСА, ФБР и ЦРУ. Леди-президент Дженни Орлин — это, конечно же, лобовая сатира одновременно и на Хиллари Клинтон, и на Дональда Трампа. Но дело, конечно, не только в ней. Фактически зрителю говорят, что Запад, провозгласивший себя единственным властелином мира, вершиной развития цивилизации (вспомним тезис Фукуямы о конце истории и последнем человеке), мерилом всего и вся, на самом деле ни на что не способен. Он лишь симулякр, обрекающий миллиарды людей на исчезновение. И при первой же реальной угрозе лидеры этого Запада сбегут, бросив всех в мясорубку.

Или вы правда думали, что у власть имущих есть план? Нет, вы наивно ошибались. Во власти такие же олухи и остолопы — возможно, даже ещё хуже. Собственно, об этом писал ещё Толстой в своём дневнике в 1900 году: «Я серьезно убежден, что миром управляют совсем сумасшедшие. Несумасшедшие или воздерживаются, или не могут участвовать».

В овальном кабинете Цитата из к/ф «Не смотрите наверх». реж Адам МакКей. 2021. США

Но сколько тех, кто нормален, в принципе? Как они организованы? Я неслучайно сказал, что лента Маккея — о матрице. Да, о матрице человеческой лжи, в которой раб, в соответствии с пророчеством Хаксли, доволен своим рабством. Комфорт и хайп — вот два главных божества современного человека. И он не готов отказаться ни от одной из своих «милых привычек» даже под угрозой исчезновения. Для чего бороться за жизнь, если нельзя чавкать попкорном в кинотеатре? Для чего ценить жизнь, если заблокируют «Ютюб» и «Тик-ток»? Чего вообще стоит жизнь, если в ней не будет вай-фая, дивана и службы доставки?

В этой совершенно искусственной реальности не остаётся ничего реального. Всё лишь повод для болтовни, для стёба. Даже если речь идёт о грядущем апокалипсисе. Просто постарайся запечатлеть его на видео, потому что нет ничего более хайпового, чем смерть в прямом эфире. Особенно массовая смерть. И человек кайфует от её приближения. Так некоторые придушивают себя во время секса. Ведь близость смерти усиливает кайф. И вот шикарная телеведущая тащит героя Ди Каприо в койку со словами: «Скажи, что мы все сдохнем!». Мы все умрём?! Да, и это круто!

Вот только не ждите Царствия Божьего после апокалипсиса. В «Не смотрите вверх» это показано чётко: после удара кометы спасается только придурочный эгоцентрик Джейсон, который тут же, на руинах старого мира, записывает видео в социальные сети. Для кого? Для чего? Да уж, выживут лишь идиоты.

Д-р Рэндалл Минди в исполнении Леонардо ДиКаприо и Кэйт Дибаски в исполнении Дженнифер Лоуренс Цитата из к/ф «Не смотрите наверх». реж Адам МакКей. 2021. США

И разве не это происходит сегодня? Когда миром завладели двоечники и троечники, когда тупостью гордятся, а интеллекта стесняются, когда человек способен воспринимать только идиотское видео в «Тик-токе», когда хотят быть не учёными, а блогерами. Дело не в конце света — по-своему человечество уже мертво, потому что пребывает во сне разума.

Пастор и узник концлагерей Дитрих Бонхеффер писал: «Глупость — ещё более опасный враг добра, чем злоба. Против зла можно протестовать, его можно разоблачить, в крайнем случае его можно пресечь с помощью силы… Против глупости мы беззащитны. Здесь ничего не добиться ни протестами, ни силой… И ни в коем случае нельзя пытаться переубедить глупца разумными доводами».

Критики «Не смотрите вверх» обвиняют данное кино в излишней карикатурности. Да, у ленты хватает недостатков, но вряд ли карикатурность — один из них. Скорее это достоинство. Потому что именно в таком — карикатурном — мире мы и существуем. Когда едва ли не всё вокруг превратилось в пародию, в карикатуру — на человека, человечество и человечность.

Есть ли выход из этого положения? Создатели «Не смотрите вверх», как, к слову, и Вачовски в новой «Матрице», дают весьма старомодный рецепт: all you need is love. Помним, ещё «Битлы» пели об этом.

Перед концом света Цитата из к/ф «Не смотрите наверх». реж Адам МакКей. 2021. США

В общем, обратись к первоосновам, а не к прогрессу — обратись к совести, семье и, страшно сказать, Богу. Поэтому всё-таки посмотри наверх. Вспомни, как в той старой песне, что есть вещи на порядок выше. Слышишь? Вот только как это переубедит глупца? Ведь, как писал всё тот же Бонхеффер, преодолеть глупость можно не актом поучения, а лишь актом освобождения. Апокалипсис — тоже своего рода освобождение. Может, потому мы так и спешим к нему? Или всё-таки поищем другие варианты?