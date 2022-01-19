Гунибский район, Дагестан, , 12:42 — REGNUM В Дагестане попал под следствие бывший глава села Гуниб в Гунибском районе. Руководитель администрации незаконно подарил одному из местных жителей земельный участок, расположенный в границах природного парка. По данному факту возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили 19 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Парк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как установлено следствием, в мае 2016 года чиновник вынес незаконное постановление, по которому местному жителю был безвозмездно передан в собственность земельный участок. Площадь противозаконно отчужденного участка для ведения подсобного хозяйства составила 325 кв. м.

При этом указанная земля находилась в границах природного парка и приватизации не подлежала, уточнили в СК по региону. Теперь экс-главе села Гуниб придется ответить по закону за свои противоправные действия, совершенные почти шесть лет назад.