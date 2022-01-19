Москва, 19 января 2022, 12:24 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане показала себя эффективным механизмом противодействия международным террористическим бандам, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
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Дипломат напомнил, что в контексте событий в Казахстане речь идёт об «агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом».
Как сообщало ИА REGNUM, войска ОДКБ были направлены в Казахстан по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева на фоне массовых протестов и беспорядков. 13 января было объявлено об окончании операции и возвращении миротворцев из Казахстана.