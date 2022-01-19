Москва, , 12:24 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане показала себя эффективным механизмом противодействия международным террористическим бандам, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дипломат напомнил, что в контексте событий в Казахстане речь идёт об «агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом».

«Именно поэтому Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял 6 января решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, войска ОДКБ были направлены в Казахстан по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева на фоне массовых протестов и беспорядков. 13 января было объявлено об окончании операции и возвращении миротворцев из Казахстана.