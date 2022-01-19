Москва, 19 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Ограничить рост тарифов ЖКХ предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

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«Во-первых, нужно ограничить совокупные расходы граждан на ЖКУ 10% от семейных бюджетов, траты сверх этого должно компенсировать государство. Сейчас на федеральном уровне действует завышенная планка в 22%. Во-вторых, нужно жестко ограничить рост тарифов уровнем инфляции, распространить ограничения на все платежи, включая плату за капремонт и вывоз мусора», — заявил Миронов.

При этом он настаивает на то, что на период пандемии коронавируса тарифы естественных монополий необходимо «заморозить».

Согласно постановлению правительства РФ, тарифы на коммунальные услуги в первом полугодии расти не должны, со второго могут повышаться на 2,9−6,5% в зависимости от региона.

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