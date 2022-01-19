Новосибирск, 19 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Новосибирске назначена доследственная проверка после отравления 11-летнего мальчика неустановленным веществом. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Joseph Morris Электронная сигарета

Установлено, что подросток находился на остановке общественного транспорта, когда почувствовал себя нехорошо. Перед этим он покурил электронную сигарету. Очевидцы вызвали скорую помощь. Ребёнок был госпитализирован. Сейчас он находится на домашнем лечении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, изъята электронная сигарета, по жидкости назначена химическая экспертиза.

Ранее и сообщало, что на Алтае после употребления вейпа скончался ребёнок.