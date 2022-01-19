Чебоксары, , 12:20 — REGNUM В Чувашии снизилась рождаемость и значительно увеличилась смертность. Число умерших превысило родившихся в 1,9 раза. Такие данные по итогам 11 месяцев 2021 года приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, в январе — ноябре 2021 года в Чувашии родились 10 187 детей. Это на 63 человек меньше, чем было за аналогичный период 2020 года, рождаемость снизилась на 0,6%.

Среди родившихся первенцами в семьях стали 3264 ребёнка, что составляет 32% от числа младенцев. Вторыми по очерёдности рождения стал 3701 ребёнок (36,3%), третьими — 2377 детей (23,3%), четвёртыми и более — 834 младенца (8,2%).

За 11 месяцев в Чувашии умерли 19 029 жителей, что на 2386 человек больше аналогичного уровня 2020 года. Смертность возросла на 14,3%.

Число умерших за указанный период превысило число родившихся в 1,9 раза (в январе — ноябре 2020 года — в 1,6 раза).