Бишкек, , 12:19 — REGNUM В Баткенской области Киргизии дети считают своим президентом главу соседнего государства — Шавката Мирзиёева. Об этом заявила депутат Чолпон Султанбекова на заседании парламента сегодня, 19 января.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Press-service.uz

По ее словам, причиной тому стало отсутствие в этом регионе киргизстанского телевидения после перехода на цифровой формат вещания.

«Дети смотрят узбекские и таджикские телеканалы. А когда спрашиваешь, кто наш президент, дети называют имя президента Узбекистана», — отметила Султанбекова, комментируя обещание кандидата на пост министра цифрового развития Талантбека Иманова провести интернет во все города и сёла Киргизии в 2022 году.

ИА REGNUM напоминает, что аналоговое вещание телевизионного сигнала на всей территории Киргизии было прекращено с 15 мая 2017 года. По официальным данным правительства, 95% населения республики имеет возможность принимать сигнал цифрового телерадиовещания.

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