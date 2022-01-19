Ярославль, 19 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы России Андрей Коваленко стал членом общественной палаты Ярославской области. Об этом сообщили в самой палате.

Duma.yar.ru Андрей Коваленко

Напомним, в сентябре 2021 года Андрей Коваленко не сумел сохранить депутатский мандат, проиграв на выборах оппоненту из партии «Справедливая Россия — За Правду» Анатолию Лисицыну в 194 избирательном округе. Место в палате стало вакантно после смерти Турсуна Ахунова.