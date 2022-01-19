Саратов, 19 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Пассажиропоток саратовского международного аэропорта «Гагарин» впервые в своей истории с момента открытия достиг проектной мощности. По данным воздушной гавани, за 2021 года аэропорт обслужил 992 642 пассажира.

Vk.com/gagarinairport Аэропорт «Гагарин»

Пропускная способность пассажирского терминала площадью 23 тыс. кв. метров составляет 1 млн пассажиров в год. Инфраструктура аэропорта позволила в прошлом году привлечь новых перевозчиков и открыть новые направления полетов.

На внутрироссийских рейсах обслужили 936 852 пассажира, на международных — 55 790 человек. Маршрутная сеть аэропорта «Гагарин» в 2021 году расширилась до 24 направлений. Впервые открыли регулярное авиасообщение с Казанью, Махачкалой и Ереваном, Симферополем и Анапой. Особой популярностью пользовались перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород.

Ранее ИА REGNUM сообщало, услугами международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года воспользовались 105 210 пассажиров.

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