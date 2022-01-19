Бишкек, , 12:16 — REGNUM В 2021 году на Киргизской фондовой бирже заключено 2032 сделки на общую сумму 9 млрд 740 млн сомов (около 8 млрд 775 млн рублей). Об этом заявил президент КФБ Медетбек Назаралиев на пресс-конференции сегодня, 19 января.

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По его словам, это почти на 2 млрд сомов (1,8 млрд рублей) меньше, чем в 2020 году.

Глава биржи отметил, что в прошлом году сделки проходили с ценными бумагами более чем 100 местных компаний.

«Заключено 1178 сделок с акциями на 9,4 млрд сомов (8 млрд 468 млн рублей). Также 830 сделок совершено с корпоративными облигациями на чуть больше чем 343 млн сомов (309 млн рублей) и 24 сделки с государственными ценными бумагами почти на 23 млн сомов (20 млн рублей)», — резюмировал он.