Калуга, 19 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Калуга» им. Циолковского в 2021 году обслужил более 245 тысяч пассажиров, включая транзитных, что на 88% больше, чем в 2020 году. Об этом 19 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Фото Агентство регионального развития Калужской области Международный аэропорт «Калуга» им. Циолковского

За год было обслужено более 4 170 рейсов, включая деловую авиацию и учебно-тренировочные полеты. Общий объем обработанных грузов и багажа составил 1700 тонн. Пассажиропоток на внутрироссийских рейсах в 2020 году составил более 184 тыс. человек, что на 45% больше, чем в 2020 году, что свидетельствует об эффективности маршрутной сети калужского аэропорта, которая была активно востребована калужанами и жителями близлежащих регионов.

Международный пассажиропоток составил более 61 тыс. человек, что в 7,5 раза больше, чем в 2020 году. Интенсивный рост связан с серьезным развитием международных перевозок из Калуги — в 2021 году выполнялись прямые рейсы в Турцию, Египет, Таджикистан, Киргизию, Армению и в Белоруссию.

В настоящее время маршрутная сеть аэропорта в Калуге насчитывает 18 направлений, в том числе шесть международных. Среди новых направлений — Самара, Нижний Новгород, Баку и Бухара.