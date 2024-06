Лос-Анджелес, США, 19 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Песня из анимационной музыкальной комедии «Энканто» обошла в чартах песню из популярного мультфильма «Холодное сердце». Об этом 19 января сообщает портал Comicbook.

Walt Disney

В музыкальном рейтинге Billboard Hot 100 композиция «We Don’t Talk About Bruno» из «Энканто» заняла четвёртую позицию. При этом песня Let It Go из «Холодного сердца» осталась на пятом месте, которое она заняла ещё в апреле 2014-го. Редакция издания отметила, что «We Don't Talk About Bruno» стала самой успешной музыкальной композицией мультфильмов Disney за 26 лет.

Отметим, что, таким образом, песня из «Энканто» попала в список культовых песен анимационных картин кинокомпании, таких, как"A Whole New World» («Аладдин», заняла первое место в чартах в 1993 году), «Can You Feel the Love Tonight» («Король Лев») и «Colors of the Wind» («Покахонтас»). Премьера «Энканто» состоялась 25 ноября 2021 года.