19 января 2022 | Время чтения 1 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение издания Defence Blog о том, что Соединенные Штаты Америки могут передать вооруженным силам Украины шесть вертолетов, ранее принадлежавших Военно-воздушным силам (ВВС) Афганистана.

Оксана Переможенко, , 21:24 — REGNUM Соединенные Штаты Америки весной могут передать вооруженным силам Украины новые вертолеты в рамках военной помощи, сообщает Defence Blog. Уточняется, что США намерены передать вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, принадлежавшие Военно-воздушным силам (ВВС) Афганистана. По информации издания, украинской стороне планируется передать пять вертолетов Ми-17В5 и один вертолет Ми-8МТВ. Первую партию вертолетов отправят весной.

Вертолет Ми-17В5 (сс) U.S. Army

Сообщение издания обсудили на украинском телеграм-канале «Новое Издание». Многие с сарказмом восприняли информацию о планах передать вертолеты, предназначенные для Афганистана, отметив, что Соединенные Штаты Америки после Афганистана явно переключились на Украину.

«Так «вторжение» [РФ] же в феврале, весной уже некому отправлять будет, хитрюги», — пошутил Илья.

«Новый Афганистан» на 50 лет?» — задался вопросом «Старый Нихич».

«Не пропадать же добру», — смеется Sergey R.

«Не направить, а продать в кредит. Или я не знаю американцев», — отреагировал Игорь.

«По какому ценнику подарят?» — с сарказмом поинтересовался Magic Forest.

«Чтобы было на чём убегать?» — иронизирует Виталий Е.

«Это бесплатно? Или надо народу впрягаться в новые кредиты? Большой белый хозяин из фашингтонского обкома лучше знает, что нужно рабам…» —отреагировал Paul G.

«Накачивают для войны», — написал Bearwood.

«Действительно. Ну, не выбрасывать же…» — не без сарказма добавил ИN.

«Второй Афганистан хотят сделать?» — спросил Oleg Pl.

«Слабо войной попахивает, нужно больше», — пишет Сергей.

Вертолет Ми-8МТВ (сс) Gloria Wilson. U.S. Army

«То есть судьба Афгана и Украине предусмотрена», — задумался Вова Ч.

«Шесть транспортных вертолётов Ми, которые США не успели отгрузить в Афганистан и теперь передают Украине — это ровно та самая «одна винтовка на троих», про которую так любят врать у нас. Ну вот, доврались», — подытожил на своем телеграм-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.

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Напомним, 18 января в пресс-службе украинского министерства обороны сообщили, что вооруженные силы Украины получили от Великобритании партию легких противотанковых комплексов.