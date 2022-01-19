Посёлок Гайны, Пермский край, , 12:14 — REGNUM Авиакомпания «РусАвиа» привлечена к административной ответственности за то, что использовала взлетно-посадочную полосу на пермском аэродроме без разрешительных документов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Взлетная полоса

Установлено, что для базирования, взлета и посадки воздушных судов в рамках исполнения договоров на оказание услуг по выполнению авиационных работ использовался Гайнский аэропорт. При этом у компании отсутствовали документы, подтверждающие законность пользования объектами федеральной собственности.

В отношении компании возбудили административное производство. По итогам его рассмотрения в суде назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. В настоящее время эксплуатация аэродрома прекращена.