Бухарест, , 12:14 — REGNUM Спецслужбы Румынии задержали женщину, подозреваемую в террористической деятельности в метрополитене Бухареста. Об этом 19 января сообщила бухарестская газета Romania Libera.

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Согласно официальной информации, задержанная гражданка обвиняется в том, что 14 января нынешнего года на станции метро «Лужерулуй» в центре румынской столицы она попыталась убить несколько человек. Тогда трагедии удалось избежать лишь благодаря слаженной деятельности сотрудников метрополитена.

Подозреваемая скрылась с места инцидента, однако впоследствии была идентифицирована и обнаружена по месту проживания. По некоторым данным, она страдает тяжелым психическим заболеванием.

Предполагается, что в ближайшее время женщина будет доставлена на лечение в психиатрическую клинику.