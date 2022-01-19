Москва, 19 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Отъезд Натальи Поклонской в Кабо-Верде в качестве посла не состоится. Об этом сообщила сама бывший прокурор Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Поклонская уточнила, что планы по вступлению её в должность посла РФ в Кабо-Верде отменены по личным обстоятельствам.

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — сказала Поклонская ТАСС.

Информацию об отмене отъезда Поклонской в Кабо-Верде подтвердили в МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, назначение экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия») послом РФ в Кабо-Верде состоялось в октябре 2021 года.

Об этом: Наталья Поклонская назначена послом в Кабо-Верде