Красносулинский район, Ростовская область, 19 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело о продаже персональных данных клиентов сотовой компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

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Следователи полагают, что 22-летняя начальница отдела офиса продаж одной из сотовых компаний получила доступ к карточкам более чем 60 абонентских номеров, откуда скопировала анкетные данные клиентов и информацию, составляющую коммерческую тайну. Сведения были проданы третьим лицам.

Материалы уголовного дела в отношении злоумышленницы переданы в суд.