Кострома, , 12:15 — REGNUM В Костроме осудили мигрантов, пытавшихся распространить героин на территории Костромской и Ивановской областей. Об этом сообщает Димитровский районный суд.

Суд

Как установило следствие, уроженцы одной из среднеазиатских республик приехали в Москву на заработки. Мужчина пытался работать таксистом, женщина трудилась на стройке.

Позднее у одного из мигрантов образовался долг, заработать деньги на отдачу которого он решил сбытом наркотиков. В итоге летом 2021 года фигуранты попытались завезти на территорию Костромы и Иванова 347 грамм наркотика с тем, чтобы разложить его по 197 закладкам. Мужчину и женщину задержали на подъездах к Костроме.

За хранение и попытку сбыта опиоидного наркотика им присудили по 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строго режима, женщина проведёт это время в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.