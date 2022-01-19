Ставрополь, , 12:41 — REGNUM В Ставрополе 18 января вечером произошло ДТП, в котором есть погибшие и пострадавшие. При столкновении двух легковых автомашин «Лада Приора» и «БМВ», погиб пассажир отечественного автомобиля, получили травмы четыре человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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«В 22:45 минут на регулируемом пересечении улиц Лермонтова и Пушкина столкнулись легковые автомобили «Лада Приора» и «БМВ». После столкновения «Приора» въехала в снежный сугроб, а «БМВ» по инерции сбил металлическое ограждение и киоск», сообщили о подробностях ДТП в Госавтоинспекции.

От полученных травм на месте ДТП скончался 23-летний пассажир «Приоры». Оба водителя (23 лет и 45 лет) и двое их пассажиров госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести в городскую больницу Ставрополя.

Предварительной причиной ДТП называется нарушение правил дорожного движения. Один из автомобилей проехал на красный сигнал светофора.