Абу-Даби, , 12:18 — REGNUM Делегация Объединённых Арабских Эмиратов в ООН выступила с просьбой о проведении специального заседания, в ходе которого будет рассмотрена недавняя атака на аэропорт Абу-Даби. Об этом 19 января сообщает Sahifa-al-Ittihad.

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По данным журналистов, предложение было поддержано делегациями Саудовской Аравии и ряда арабских государств.

Журналисты издания цитируют официального представителя ОАЭ Абдуллу Аль-Саади, призвавшего осудить «агрессивные действия» йеменских повстанцев-хуситов, направленные против мирного населения.

«Независимые следственные группы установили и существуют неопровержимые доказательства того, что ополченцы-хуситы используют гражданские объекты, включая аэропорт Саны, в военных целях, для хранения оружия, запуска баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также контрабанды оружия», — заявил аль Саади.