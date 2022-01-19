Москва, 19 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В новогодние праздники с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года в аэропортах Москвы найдено 1114 забытых гражданами вещей и предметов, сообщили в АГН «Москва со ссылкой на пресс-службы «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Среди необычных забытых вещей в аэропорту «Домодедово» в новогодние праздники оказались хлопушки, лыжи и осетинские пироги.

В аэропорту «Шереметьево» были найдены зубные протезы, игрушечный деревянный меч длиной 1 метр и клетка для животных.

Необычными находками в аэропорту «Внуково» стали гимнастический обруч, ласты, погоны капитана полиции и фотопринтер.

В целом в аэропортах Москвы в новогодние каникулы чаще всего находили перчатки, шапки, шарфы, пластиковые карты, детские игрушки, ключи и пакеты с сувенирами.

За забытыми вещами обратились 130 человек. Остальные вещи остаются на хранении в комнатах невостребованного багажа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с начала 2019 года пассажиры в московском метро забыли более 2,6 тыс. различных предметов.

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