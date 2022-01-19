Уфа, , 12:06 — REGNUM Происшествий во время крещенских купаний не зарегистрировано в Башкирии. Об этом 19 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Крещение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно данным на 11:00 часов дня в республике искупалось 18 586 человек.

«Происшествий не зарегистрировано», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что спасатели в республике будут дежурить до последнего желающего искупаться. Предварительное время окончания купаний 21:00 час.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 53 муниципалитетах Башкирии оборудовали 96 мест крещенских купаний.

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