В Башкирии не зафиксировали происшествий во время крещенских купаний
Уфа, 19 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Происшествий во время крещенских купаний не зарегистрировано в Башкирии. Об этом 19 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Крещение
Согласно данным на 11:00 часов дня в республике искупалось 18 586 человек.
«Происшествий не зарегистрировано», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что спасатели в республике будут дежурить до последнего желающего искупаться. Предварительное время окончания купаний 21:00 час.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 53 муниципалитетах Башкирии оборудовали 96 мест крещенских купаний.