Берлин, 19 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Образ умеренного и даже скромного человека во власти в современном мире является крайней редкостью, но именно это должно служить ориентиром для молодых людей, которые идут в политику, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 19 января, комментируя возможное назначение Ангелы Меркель на пост «советника высокого уровня» в структуре ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Ранее агентство DPA сообщило, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил экс-канцеру Германии соответствующее предложение, на которое она пока не ответила.

« Очень хотелось бы, чтобы Ангела Меркель и после ухода с поста канцлера Германии осталась государственным деятелем с большой буквы, которым она являлась весь период своего правления. Понятно, что и она небезупречна, и у неё были ошибки, но это были ошибки не дельца, не «человека обогащающегося» — вид, который в последние десятилетия очень активно распространился по планете, причём особенно в политической среде, — но именно крупного государственного деятеля. Канцлер Меркель очень много сделала и для Германии, и для Европы в целом, наследие её деятельности на этом посту будет работать продолжительное время. Надеюсь, именно так произойдёт и с проектом «Северный поток — 2», с лучшим, что она сделала для отношений Европы и России.

Важнее, однако, в случае с ней другое. Важнее образ умеренного и даже скромного человека во власти, что в современном мире является крайней редкостью. Но именно это должно служить ориентиром для молодых людей, которые идут и ещё пойдут в политику. Когда-то для мира таким образцом скромности и преданности не золотому тельцу, а своему народу справедливо являлись лидеры нашей страны: Ленин, Сталин, Молотов, Косыгин… Если бы не преступный волюнтаризм Хрущёва, таким лидером мог бы стать Шепилов — единственный по положению на середину 1950-х годов человек в руководстве СССР с «двойным» полноценным высшим образованием.