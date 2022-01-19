Лима, 19 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Перуанская национальная служба охраняемых природных территорий SERNAPP обнаружила 18 января очаги загрязнения нефтью на островах заповедной зоны Анкон в Тихом океане. Об этом сообщает новостное агентство El Peruano.

Marine Photobank Разлив нефти

Служба уже направила сотрудников на острова архипелага для оценки масштабов разлива в море и на пляжах, а также передала ликвидаторам загрязнения партию оборудования для сбора нефти и наладила процесс спасения птиц от нефтяного загрязнения. Разлив оказал мощное влияние на морскую и прибрежную фауну, однако об оценках масштаба бедствия пока не сообщается.

SERNAPP координирует свои действия с агентством экологических оценок OEFA, специальным прокурором по вопросам окружающей среды и Главным управлением береговой охраны Перу для проведения полевых мероприятий в пострадавших районах.