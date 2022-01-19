Волгоград, 19 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Государственной награды удостоен житель Волжского Волгоградской области Валерий Данилов, сообщили ИА REGNUM 19 января в пресс-службе администрации региона.

Khabkrai.ru Медаль «За спасение погибавших»

В марте 2021 года двое мальчиков семи и десяти лет провалились под лёд на реке Ахтуба. На помощь им подоспел 27-летний волжанин — молодой человек бросился в воду и спас детей.

Валерий Данилов удостоен государственной награды Российской Федерации — медалью «За спасение погибавших».