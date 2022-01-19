Минск, , 12:15 — REGNUM Польская сторона распространяет недостоверные сведения о повреждении белорусского пограничного знака, заявили 19 января в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

Ранее в Гродненском районе пограничники обнаружили, что государственный герб Белоруссии на пограничном знаке повреждён, вероятно, металлическими шариками. Щиток с гербом был развёрнут в сторону Польши.

По этому факту белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело. В Польской погранохране заявили, что не располагают информацией о повреждении белорусского пограничного знака, а белорусская сторона отказалась от встречи для прояснения инцидента.

«Польская сторона распространяет недостоверную информацию относительно инцидента с пограничным знаком, а также искажает реальную картину произошедшего», — говорится в заявлении белорусского погранкомитета в телеграм-канале.

В госпокранкомитете подчеркнули, что своевременно уведомили польских коллег о факте повреждения знака 17 января. Сообщение было передано через оперативно-дежурную службу и по линии пограничных уполномоченных, эту информацию пограничная стража Польши публично подтвердила.

Более того, добавили в Минске, белорусская сторона 15 января информировала Польшу о зафиксированном 15 января отсутствии щитков с гербами ещё на трёх белорусских пограничных столбах. Польские военнослужащие о повреждениях знали, но не сообщали белорусским коллегам.

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