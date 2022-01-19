Москва, , 12:00 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении права бесплатного проезда в общественном транспорте для вторых родителей в многодетных семьях, сообщает 19 января официальный сайт мэра и правительства столицы.

Автобус

Также льготу получат дети из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет вне зависимости от того, обучаются ли они.

Ранее в столице право на бесплатный проезд имел один из родителей в многодетной семье, а также дети до 16 лет. При этом для детей льготу продлевали до 18 лет в случае, если ребёнок обучается в образовательном учреждении.

В мэрии пояснили, что для использования льготы нужно оформить карту москвича. Соответствующие услуги оказывают центры «Мои документы».