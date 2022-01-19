Лебедянь, Липецкая область, 19 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ненадлежащих условий проживания граждан в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Информация об аварийном доме в городе Лебедяни появилась в местных СМИ и соцсетях. Жильцы пожаловались, что в доме распространяется плесень, испорчены трубы и присутствует всего один туалет. При этом жильцы исправно оплачивают коммунальные услуги. В доме проживают 15 семей, среди которых есть дети и пожилые граждане.

Региональное управление СК России по Липецкой области организовало проверку. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления доложить о ходе и результатах проверки, а также поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.