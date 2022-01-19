Эр-Рияд, , 11:59 — REGNUM Представители Южной Кореи и шести арабских государств Персидского залива договорились возобновить переговоры о создании зоны свободной торговли в первом квартале текущего года. Об этом сообщает Yonahap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Соответствующая договоренность была достигнута 19 января в ходе встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Найефом Фалахом Аль-Хаджрафом.

Известно, что Южная Корея и страны Персидского залива договорились о проведении соответствующих переговоров в 2007 году. С 2007 по 2009 год было проведено три раунда переговоров, однако позднее переговоры зашли в тупик.

В 2020 году товарооборот между Южной Кореей и шестью арабскими государствами Персидского залива (ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт) составил $46,6 млрд.