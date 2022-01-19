Лос-Анджелес, США, 19 января 2022, 11:58 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Disney Plus отложил премьеру специального эпизода супергеройского сериала «Соколиный глаз», который должен был выйти 19 января 2022 года. Об этом 19 января сообщает портал Comicbook.
Дополнительная серия шоу называется Marvel Studios: Assembled — The Making of Hawkeye, в ней создатели «Соколиного глаза» расскажут об этапах создания сериала. Новая дата премьеры спецэпизода — 9 февраля 2022 года.
Напомним, премьера мини-сериала Marvel «Соколиный глаз» состоялась 24 ноября 2021 года на сайте Disney Plus, его финальный эпизод потоковый сервис показал 22 декабря 2021-го. Главные роли в шоу исполнили Джереми Реннер и Хейли Стэнфилд.
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