Лос-Анджелес, США, 19 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Disney Plus отложил премьеру специального эпизода супергеройского сериала «Соколиный глаз», который должен был выйти 19 января 2022 года. Об этом 19 января сообщает портал Comicbook.

Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США Соколиный глаз и Кейт Бишоп

Дополнительная серия шоу называется Marvel Studios: Assembled — The Making of Hawkeye, в ней создатели «Соколиного глаза» расскажут об этапах создания сериала. Новая дата премьеры спецэпизода — 9 февраля 2022 года.

Напомним, премьера мини-сериала Marvel «Соколиный глаз» состоялась 24 ноября 2021 года на сайте Disney Plus, его финальный эпизод потоковый сервис показал 22 декабря 2021-го. Главные роли в шоу исполнили Джереми Реннер и Хейли Стэнфилд.