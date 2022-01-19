Багдад, 19 января 2022, 12:02 — REGNUM Иракские силовики начали масштабную антитеррористическую операцию в центральных районах страны. Об этом 19 января сообщает агентство Shafaq.
По данным журналистов, рейды проходят в провинциях Багдад, Салахуддин и Дияла. В ходе операции сотрудники служб безопасности ликвидировали ячейку группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующую в южных районах Багдада.
Отмечается, что рейд был проведён после того, как боевики атаковали блокпост иракского правительственного ополчения и убили двоих солдат.
Одновременно с этим, иракская армия проводит операцию по поиску и уничтожению укрытий боевиков в районе Хави-аль-Азим провинции Салахуддин.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.