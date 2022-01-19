* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 12:02 — REGNUM Иракские силовики начали масштабную антитеррористическую операцию в центральных районах страны. Об этом 19 января сообщает агентство Shafaq.

Полиция. Ирак Defenseimagery.mil

По данным журналистов, рейды проходят в провинциях Багдад, Салахуддин и Дияла. В ходе операции сотрудники служб безопасности ликвидировали ячейку группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующую в южных районах Багдада.

Отмечается, что рейд был проведён после того, как боевики атаковали блокпост иракского правительственного ополчения и убили двоих солдат.

Одновременно с этим, иракская армия проводит операцию по поиску и уничтожению укрытий боевиков в районе Хави-аль-Азим провинции Салахуддин.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.