Новосибирск, 19 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В течение ближайшей недели девочка, найденная в коробке возле дороги под Новосибирском, найдёт семью. Кандидатов много, удочерить её хотят семьи даже из других регионов. Об этом редакции «Вести Новосибирск» сообщила начальник управления опеки и попечительства администрации Новосибирского района Новосибирска Инна Оранова.

Pixabay.com Младенец

«Перспективы у неё прекрасные. Состояние ребёнка удовлетворительное. Есть кандидаты, мы работаем с ними, — рассказала Оранова. — Да, у девочки уже есть документы, свидетельство о рождении, фамилия, имя и отчество».

Она уточнила, что имя дано с учётом пожелания семьи, которая спасла девочку, а фамилия напрямую связана с обстоятельствами её спасения. Но будущие родители вправе поменять их.

Напомним, что 7 января подростки нашли на дороге возле посёлка Сосновка Новосибирского района новорождённую девочку в картонной коробке.