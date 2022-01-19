Спасск-Дальний, Приморский край, , 11:55 — REGNUM В Приморье возбуждено уголовное дело по факту убийства 43-летнего мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Робеспьер с ножиком Цитата из к/ф «Господство террора». реж Энтони Манн. 1949. США

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Установлено, что 18 января в подъезде жилого дома в селе Черниговка обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резанного ранения грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержан 59-летний знакомый потерпевшего, который признался, что они вместе с погибшим распивали спиртные напитки. Возникла ссора из-за ревности к женщине, в ходе которой фигурант нанес товарищу удар ножом.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Партизанске 16 января в медучреждении при осмотре тела 59-летнего мужчины были обнаружены рубленые раны головы. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, то есть умышленное причинение смерти человеку.