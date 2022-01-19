Париж, 19 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Франция осуждает КНДР за запуск баллистических ракет и выражает глубокую озабоченность в связи с недавним увеличением числа ракетных испытаний, которые подрывают международный мир и безопасность, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Webtribune.rs Запуск баллистических ракет

Ранее Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности.

По данным МИД Франции, запуск баллистических ракет подрывает международный мир и безопасность и нарушает резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Мы призываем к скорейшему возобновлению переговоров с целью достижения прогресса на пути к полному отказу от программ создания оружия массового уничтожения», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в то время как гостиницы, кафе, рестораны и туристический сектор страдают от введенных из-за коронавируса ограничений, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о предоставлении помощи пострадавшим заведениям.