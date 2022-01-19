Кабул, , 11:51 — REGNUM Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани приказал силовикам Кабула воздержаться от проведения произвольных операций.

Арест BMN Network

На встрече с представителями службы безопасности Кабула он заявил, что ни одно подразделение сил безопасности не может арестовывать обвиняемых и осматривать дома без уведомления МВД. Об этом сообщает TOLOnews.

Хаккани также поручил сотрудникам службы безопасности Кабула освободить заключенных, которым не были предъявлены обвинения.

«Расследуйте дела тех, кто находится в заключении, освободите их, если они невиновны с точки зрения принципов и законов, и посадите в тюрьму тех, кто стал причиной их заключения», — заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Сираджуддин Хаккани.

Глава МВД подчеркнул приверженность сил Исламского Эмирата всеобщей амнистии и заявил, что безопасность госслужащих бывшего правительства имеет первостепенное значение, и что они могут свободно жить в стране.

«Вы обязаны информировать нас о любом сообщении, которое может быть получено вами; в случае, если кто-либо позволит себе незаконные аресты, будет сурово наказан», — подчеркнул Сираджуддин Хаккани.

Ранее поступали многочисленные сообщения об арестах и пытках некоторых бывших военнослужащих лицами, связанными с Исламским Эмиратом.