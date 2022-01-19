Лос-Анджелес, США, , 11:51 — REGNUM В США телеканалы показали новый трейлер кинокомикса «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза, главную роль в котором исполнит Роберт Паттинсон. Ролик был опубликован 19 января на портале Comicbook.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Новый рекламный ролик «Бэтмена» называется «Месть», зрители могут слышать в нём закадровый голос Загадочника (Пол Дано). Видео даёт понять, что в будущем фильме этот суперзлодей будет представлять серьёзную угрозу для супергероя и всех жителей Готэма.

Напомним, премьера «Бэтмена» состоится 3 марта 2022 года. Ранее глава WarnerMediaДжейсон Киляр сказал, что пока кинокомпания не собирается переносить релиз картины из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.

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