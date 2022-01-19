Москва, 19 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по вопросам семьи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о материнском капитале для отцов детей от суррогатных матерей, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В частности, законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, признанных в установленном порядке в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него начиная с 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного для него начиная с 1 января 2020 г. суррогатной матерью, вступившего в брак и воспитывающего своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой.

Случаев обращения мужчин за предоставлением материнского (семейного) капитала на суррогатных детей всего 19, отметил замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

Таким образом, объем возникающих обязательств федерального бюджета в связи с принятием законопроекта составит 10,4 млн рублей.